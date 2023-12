Breve aparición en "Aquaman 2"

Ciudad de México

Después de que los rumores acerca de la posible ausencia de Amber Heard, la ex pareja de Johnny Depp, en la secuela de "Aquaman" titulada "Aquaman and the Lost Kingdom" se disiparon.

La aparición de apenas 20 minutos de la famosa ante las cámaras, se resume en apenas 11 líneas de diálogo, las cuales han sido calificadas como "ridículas" por medios como "TMZ".