Kim Kardashian podría actuar en el live-action de las "Bratz"

Las muñecas Bratz siempre han sido sinónimo de estilo, actitud y personalidad. Ahora, la socialité Kim Kardashian podría sumarse a ese legado. La también empresaria suena como posible actriz en la nueva cinta con actores reales.

De acuerdo con "Variety", Kardashian estaría en pláticas para interpretar a la villana en la película que prepara Amazon MGM Studios. El proyecto, escrito por Charlie Polinger y Lucy McKendrick, aún no tiene fecha de estreno confirmada.

Además de actuar, Kim también formará parte del equipo de producción junto a Jason y Jasmin Larian. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la trama ni el resto del elenco.

Desde que "Barbie" se convirtió en la película más taquillera de 2023 con 1,44 mil millones de dólares en recaudación, Hollywood ha puesto la mira en los juguetes que marcaron a una generación. Actualmente están en desarrollo adaptaciones como Polly Pocket y Hot Wheels.

No es la primera vez que las Bratz llegan al cine: en 2005, Lionsgate lanzó una versión live- action que pasó sin pena ni gloria por la taquilla. Además, las muñecas han tenido series de televisión y videojuegos.

Críticas a Kim Kardashian

Tras los reportes, varios usuarios de la plataforma X expresaron su inconformidad con la posible participación de la empresaria. Algunos señalaron que su imagen ya no encaja con el perfil juvenil de las Bratz, mientras que otros cuestionaron su experiencia como actriz.

"Dejen de contratar casting sin talento", "te amo Kim, pero creo que esto no es para ti", "suena a un cameo divertido", "¿Kim de villana? Esto va a ser una locura", "ya es un fracaso, ¡despidan al director de casting!", "Kim finalmente es reconocida como la villana que es", se leyó en algunos comentarios.

Kardashian, conocida por el reality "Keeping Up with the Kardashians", debutó como actriz en la parodia "Disaster Movie". En 2009 tuvo apariciones en series como "CSI: NY" y en la comedia romántica "Deep in the Valley". También ha prestado su voz en "American Dad!" y realizado cameos en "2 Broke Girls" y "Ocean´s Eight". Más recientemente, participó en "American Horror Story: Delicate".