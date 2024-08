Alfonso Cuarón, honrado en Festival de Locarno

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón, ganador del Óscar, fue honrado en el Festival de Cine de Locarno con un premio a su trayectoria.

El director de Roma, Y tu Mamá También, quien recientemente había sido captado en la CDMX, viajó hasta Suiza para recibir un galardón y dar una clase magistral.

"Gracias y antes de cualquier otra cosa , gracias Locarno, es una gran emoción estar aquí en esta bellísima plaza tan llena de gente, es verdaderamente muy emocionante, tantos maestros que han pasado", comentó antes de recibir el premio.

Tras recibir el galardón, Alfonso Cuarón presentó el filme Jonas de Alain Tanner que fue lanzado en 1976, pues es uno de sus cineastas favoritos.

"Uno de mis directores favoritos el cineasta suizo Alan Tanner, estoy contentísimo de tener el honor de presentar una de sus películas Y yo le agradezco el festival porque es un festival que honra al cine y a la historia del cine pero también a La grandísima labor de restauración y de archivos. Gracias Locarno , verdaderamente gracias y qué bello es todo esto", agregó.





Quiere hacer filmes de terror

En su clase magistral en el Festival de Cine de Locarno, Alfonso Cuarón reveló que le gustaría hacer películas de terror y que incluso ha estado trabajando en eso pero no le ha salido tan bien.

"Mi aspiración es algún día hacer una película de terror, me encanta El Bebé de Rosemary y otras películas de Polanski, y películas como Babadook . Están tan arraigadas en la realidad y en los personajes, que me encantan. Como espectador, tengo un gusto más amplio, pero cualquier cosa que sienta que podría hacer tendría que ser más realista. He estado tratando de escribir algo así, pero de alguna manera, no funciona del todo", comentó.

El mexicano abrió su corazón y también dijo que tras el fracaso de la cinta Niños del Hombre se quedó sin dinero y decidió escribir un guion comercial, por lo que creó Gravity que es protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney, pero a pesar de contar con este talento internacional asegura que el éxito del fime fue gracias a los festivales como el de Venecia.

Cuarón, de 62 años, estrenará en octubre la miniserie Disclaimer, que cuenta con las actuaciones de Catte Blanchett, Louis Partridge y Kevin Kline.