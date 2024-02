Aclaman al elenco de 'Duna' en el Auditorio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO .-

Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh y Josh Brolin fueron aclamados en la Ciudad de México, la primera parada promocional de la película Duna: Parte Dos, que llegará a las salas de cine el jueves 29 de este mes.

Acompañados por el director de la franquicia, el canadiense Denis Villeneuve, los protagonistas vivieron en carne propia el fanatismo de los mexicanos, que desde muy temprano se congregaron en las escaleras del Auditorio Nacional, donde se montó una larga alfombra y una gran pantalla.

"Estoy amando estar aquí, no sabía que en México los fans eran así. Creo que son muy apasionados por la película y me siento muy agradecido", dijo Chalamet a su paso por el encarpetado, donde levantó suspiros y se llevó varias porras.

Escoltada siempre por su estilista, Law Roach, para lucir siempre impecable, Zendaya deslumbró a sus admiradores, a quienes les firmó fotos y hasta compartió algunas selfies.

"Esto es increíble, todos están tan emocionados y la energía está muy arriba, así que me siento muy afortunada. Esta es una película muy especial, creo que lo que quiero decir con esto es que deben seguir su corazón y su mente y hacer simplemente lo que se sienta correcto", aseguró la actriz.

La estrellas de Elvis (2022) y Mujercitas (2019), Butler y Pugh, respectivamente, dos de las últimas en integrarse al mundo de Villeneuve, saludaron a la multitud que esperaba poder verlas de cerca. También compartieron sus momentos favoritos que les ha regalado México.

"Estoy inmensamente feliz aquí. No he tenido la oportunidad de conocer mucho de la Ciudad ni de comer mucho de su gastronomía, pero he probado algo, tacos, obviamente, creo que eran de cerdo, y, por supuesto, amo el picante", detalló Pugh.

"Diría que el tequila y el mezcal son lo que más me gusta. Adoro el mezcal", añadió Butler.

En el evento, que era exclusivo para fans, muchos afortunados tuvieron la oportunidad de ver la cinta proyectada en el Auditorio Nacional y presentada por los mismos protagonistas.