Nominadas a Mejor Película

Entre los nominados las veintiún categorías en cine, lideradas por Everything Everywhere All at Once.

La ceremonia tendrá a la comediante Chelsea Handler como conductora principal y rendirá un homenaje a la trayectoria de Jeff Bridges. La transmisión de este premio podrá verse el próximo domingo 15 de enero a través de TNT y HBO Max en Latinoamérica.

AVATAR: EL CAMINO DEL AGUA

Luego de 13 años de espera, finalmente llegó Avatar: El Camino del Agua, de James Cameron, la secuela de la película más taquillera de la historia.

Este esperado filme retoma la historia de los Na´vi, habitantes del planeta Pandora y consiguió 6 nominaciones, incluyendo Mejor Película y Mejor Director (James Cameron)

BABYLON

"Babylon" , de Damien Chazelle, recibió 10 nominaciones en esta justa cinematográfica.

LOS ESPÍRITUS DE LA ISLA

"Los Espíritus de la Isla", de Martin McDonagh, obtuvo nueve postulaciones, entre ellas en las categorías a mejor película y mejor dirección.

ELVIS

"Elvis", de Baz Luhrmann, obtuvo siete menciones, una de ellas por la actuación de Austin Butler

"TODO EN TODAS PARTES AL MISMO TIEMPO"

El filme de Daniel Kwan y Daniel Scheinert "Todo en todas partes al mismo tiempo " encabeza la lista de nominaciones, aparece en las categorías más importantes de estos galardones como candidata a mejor película, mejor director y mejor actriz, en este último caso por su protagonista Michelle Yeoh.

"LOS FABELMAN"

El segundo filme con más nominaciones es "The Fabelmans", de Steven Spielberg, con 11 menciones entre las que se encuentran mejor película, mejor guion original, mejor director y mejor actriz, entre otras.

" TÁR"

Cuenta con siete nominaciones y en las que su protagonista, Cate Blanchett, también fue seleccionada como mejor actriz, la cinta ya ha ganado en Sunset, Nueva York y Los Ángeles.

"RRR"

En la competencia está "RRR" que parece ser, contra pronóstico, va nominada en las categorías de Mejor película como dirección.

Otras tres que se sumaron a esta categoría de Mejor Película son "Glass Onion: Un misterio de Knives Out", "Top Gun: Maverick" y "Ellas hablan".

