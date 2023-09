Le dijo ¡no! a Almodóvar

Ciudad de México

En el arranque de los años 90, María Rojo presentó en Madrid "Danzón" y, allí, en el legendario cine Palacio de la Música (ahora inexistente), Pedro Almodóvar le ofreció, tras ver la cinta de María Novaro, quedarse en España para filmar con él.

Pese a su gran admiración hacia el cineasta manchego María le dijo que no.

"Yo no cambiaba lo que estaba viviendo acá, la gente que conocí y que creó un personaje para mí, una película, los que me dirigieron; eso no lo hubiera tenido en ninguna parte del mundo", cuenta en sus 80 años recién cumplidos.

MUY ACTIVA

Una diva muy activa a sus 80 años, sólo la política alejaba a María Rojo de lo que más le gusta y mejor sabe hacer: actuar.

Ahora que se ha retirado de esta actividad por deseo propio, la diva del cine mexicano vuelve, de momento, en una serie próxima a estrenarse en Netflix.

Se trata de un proyecto arriesgado a todas luces, marginal y lleno de contrastes: "Los Reyes de Oriente".

NUEVA CINTA

Dirigida por José Luis Valle (Workers, Las Búsquedas) y producida por Sandra Solares (La Ley de Herodes, ¡Que Viva México!) es un melodramón con actores de barrio (el de Iztapalapa), secundados por nuevas caras de la actuación (Joshua Okamoto, Ingrid Águila, Elías Toscano, Manuel Villegas, Gabriela Ruiz y Katia Rigoni) y apoyados por la experiencia de Rojo, de Roberto Sosa y Evangelina Martínez (madre de Sosa) como primeros actores.

Para su rodaje, el equipo de producción dio talleres de actuación, expresión y de convivencia, algo que, destaca Rojo, hará muy significativa y cercana para el espectador la trama.

LA HISTORIA

El centro argumental será la familia Reyes, cuyos integrantes jóvenes se ven envueltos en situaciones al límite en una localidad que, por su naturaleza, pone a prueba a todos sus habitantes.

Rojo, quien encarna a la abuela de los Reyes, con modestia expresa que cuando la invitaron a participar acudió temerosa al casting.

"Fui con mucho miedo, porque no soy buena para el casting, soy insegura y muy distraída. Casi, casi, casi me tienen que dirigir... yo no soy una buena actriz si no me dirigen, la verdad... ¡Esa es la verdad!", dice Rojo, sonriente.

"Me dieron el papel de la abuela, un muy buen papel, pero es un personaje que junto con el del excelente Roberto Sosa y junto con el de Evangelina Martínez y una actriz joven de la Compañía Nacional, muy linda, éramos los únicos actores experimentados, que luego esa palabra de experimentados tiene sus queveres, porque luego resultas peor...", agrega.

SUS CLÁSICOS

A la actriz de clásicos como Las Poquianchis, Bajo la Metralla, Danzón o De Noche Vienes, Esmeralda, si bien no ha hecho cine recientemente, el teatro la ha tenido ocupada luego del encierro forzado por la pandemia de Covid-19.

SIEMPRE BRILLANDO

Con 75 años de trayectoria, la diva del cine mexicano que le dijo no a Almodóvar, que bailó un danzón en el Salón México con Harrison Ford, y con Mick Jagger en el Bar León, amiga muy apreciada de Gabriel García Márquez y otros.