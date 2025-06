La chef Zahie Téllez responde a la polémica sobre la hoja santa

El reality de cocina "MasterChef Celebrity 2025: Generaciones" cada fin de semana genera polémica, los motivos son diversos, que si el eliminado merecía quedarse, o que Anabel Ferreira se salvó de milagro, pero quien últimamente se ha ganado las críticas del público es la chef Zahie Téllez, por sus fuertes observaciones a los concursantes.

Fue a finales de mayo cuando se dio una de las críticas más controversiales de la chef Zahie, cuando al dar su punto de vista sobre un platillo de Isaías Espinoza, mejor conocido como "Chef en Proceso", lo reprendió por haber usado un ingrediente crudo, la hoja santa, y le explicó que esta planta puede ser tóxica si se sirve de este modo, un momento del cual se habla en redes sociales hasta el día de hoy.

"Yo le digo a la gente, claro que la hoja santa es tóxica si la comes cruda y en grandes cantidades, aunque es uno de los ingredientes que más se utiliza en nuestro país, sobre todo en el sureste; pero esto es un programa de televisión y hay una edición detrás, y en esa ocasión me parece que se editó mal y se interpretó mal", dijo la chef.

Zahie señaló que como chef ha tenido que estudiar mucho no sólo temas de cocina, también de materias como botánica, para lo cual ha recurrido a expertos como la bióloga Edelmira Linares, por lo que no habla por hablar.

"'Chef en Proceso' cuando hace sus videos después dice, 'me fui a Oaxaca y aquí las señoras me dicen que siempre la han utilizado cruda', claro, pero la utilizan, por ejemplo, en una tortilla que va a tener una cocción o la va a poner en un tamal que va a tener una cocción, el problema es sí comes muchas y crudas, porque si llega a tener una toxicidad, he visto a gente que le sangra la boca".

Esto se debe a que Zahie también ha sido juez en eventos donde debe probar y calificar platillos hechos por estudiantes, que al igual que Isaías trataron de realizar platillos con hoja santa, por eso les da el siguiente consejo:

"Le digo, 'chavos hay que blanquear (sumergir alimentos en agua hirviendo durante un breve periodo de tiempo y luego enfriarlos rápidamente en agua con hielo)', si hacen la salsa se va acabar cociendo y está bien, pero si la quieres dar cruda blanquéenla primero o tuéstenla".

La también economista y empresaria comentó que entiende que se debe generar polémica, pero debe haber límites, ya que ha recibido comentarios de todo tipo en redes sociales.

"Hay gente que me ha dicho, 'eres una vergüenza para los chefs', pero claro que no lo soy; la mayoría se los va a decir, sí hay que blanquearla justamente para que no se tenga problemas en la boca si son grandes cantidades. Hay una edición que me jugó desfavorablemente, pero tampoco pasa nada, porque yo tengo una trayectoria de 16 años haciendo televisión".

Así que la chef Zahie le pide a la gente que no pierda de vista algo, que esto es un show y no se enganchen, y que todos los que están ahí respetan y aman la gastronomía.