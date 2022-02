Es 'La Ley y el Orden' el segundo hogar de Campanella

A lo largo de las 23 temporadas de la icónica producción, el argentino ha sido invitado a dirigir recurrentemente sus episodios, por lo que ha crecido junto a la serie de televisión más longeva de Estados Unidos. "Yo vengo trabajando en la serie del 2000 al 2010. He hecho unos 17 capítulos. Paré en el 2010, porque empecé a hacer una película de animación (Metegol) que me demoró mucho tiempo, pero volví en el 2020 cuando me llamaron.

"Se supone que sería la última temporada, pero en el transcurso de que hacíamos los capítulos la renovaron por tres años más, así que yo creo que esto sigue", explicó Campanella en entrevista por video. Autor de la película ganadora del Óscar, El Secreto de sus Ojos, Campanella dirigió el episodio número 500 de la serie que estrenará el martes por Universal TV, experiencia en la que se reencontró con su familia de la pantalla chica. "A mí me encantó volver, sentía todos esos nervios de un reencuentro, como de esos del colegio, pero enseguida fue, como también pasa en estos reencuentros, como si no hubiera pasado el tiempo.