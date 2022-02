Ernesto D´Alessio acusado de transfóbico

Luego de ser acusado de transfobia por manifestar su rechazo a la cirugía de reasignación sexual realizada por el ISSSTE a finales de 2021, Ernesto D´Alessio respondió a estos señalamientos.

"No me opongo a los homosexuales, la gente es libre de vivir su vida como quiera, que sean felices, pero no queramos imponer", agregó.