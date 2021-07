Envían en segunda a niños con cáncer

“El problema es que les dan boletos, pero es un transporte de segunda clase, entonces se van rancheando, no traen aire, no están en buenas condiciones y es muy difícil para los niños ir a sus tratamientos, a Monterrey… porque deben tener muchos cuidados en higiene para no contraer ninguna infección”, dijo.

El convenio termina en octubre, por lo que esperan que renueven con otra línea, en mejores condiciones, mientras tanto la fundación apoya a los menores gestionando apoyos para que tengan un traslado digno y apto.

“Ya se les debe regularizar la situación porque se termina el contrato, cuando nos solicitan el apoyo con boletos de autobús, nosotros gestionamos la ayuda y se les proporciona en efectivo para que se llevan en uno de primera clase”, recalcó.

Los menores con cáncer deben acudir a sus tratamientos algunos una vez por semana y otros hasta dos o tres veces en una semana.

Actualmente la fundación apoya a 33 menores, aunque algunos pierden la lucha contra la enfermedad, por eso se requiere ayuda de todos.