Envenenan 6 perros y sobreviven sólo dos

Peñitas, Tx.

Perros que ladran por las noches al sentir un signo de alarma, no dejan dormir a vecino que toman la peor decisión y eso le pasó a la familia Cantú cuando sus seis perros fueron envenenados y sólo dos sobrevivieron, ahora esperan que las autoridades encuentren a quien haya cometido este crimen.

"Eran varios perros, se veía horrible ver a todos estos perros dispersos por todo el lote muertos", dice Brenda Cantu al señalar que se despertaron solo para descubrir que cuatro de sus perros habían muerto el domingo por la mañana.

Dos de ellos sobrevivieron después de que su dueño actuó rápidamente para salvarlos. Cantu sospecha que su vecino podría estar detrás de las muertes.

"Tenía un chihuahua que padecía de una herida comenzada en su pierna desde el fin de semana pasado, cuando alguien me dijo que le habían estado disparando a mis otros perros"

Agrega que los agentes ya han cuestionado a sus vecinos sobre su preocupación.

La familia está devastada por el trágico fallecimiento de sus perros. Ya no estarán en casa para darles la bienvenida.

Yo después del trabajo voy a estar de la misma manera porque siempre corrían hacia el camión cuando llegaba a casa "

"Amo a esos perros más que a nada, me sentí tan vacío no tenerlos allí, ninguna mañana será la misma, ninguna tarde, ninguna práctica será la misma, me siento triste de no verlos cuando salgo del auto porque siempre los veo, siempre saltan sobre mí", dijo.

La oficina del sheriff del condado de Hidalgo ahora está investigando este incidente si alguien tiene información sobre este caso, comuníquese con su oficina al 383-8114.