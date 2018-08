Entusiasma a ambulantes el regreso a clases

Regional.- El lunes 20 de agosto, se reanudan las clases lo que tiene muy entusiasmados a los comerciantes ambulantes pues es bien sabido que los estudiantes son los mayores consumidores de comida chatarra.

El vendedor ambulante Erick José Hernández González, mencionó que atravesar el período vacacional no fue nada fácil, ya que por lo menos sus ventas disminuyeron un 50 por ciento, lo que sin duda alguna fue un duro golpe a su bolsillo. "Soy padre de 3 niños y todos están en la escuela, y eso me tenía muy preocupado pues no sabía si iba a poder completar los gastos", expresó el entrevistado.

Erick, se dedica de lleno a la venta de raspas durante el verano, también vende elotes preparados en vaso y enteros durante el invierno, pues como él dice, "ahorita nadie se puede dar el lujo de descansar ni un solo día al año".