Entretenimiento en casa

2. Yes, God, Yes (2020)

La alumna de Stranger Things, Natalia Dyer, protagoniza Yes, God, Yes, de la escritora y directora Karen Maine, una película sobre la adolescencia, la represión religiosa y la sexualidad floreciente. Alice (Dyer) y su amiga Laura (Francesa Reale) deciden asistir al retiro anual Kirkos, de su escuela católica. En su peregrinaje, Alice, sin darse cuenta, entra en un chat de contenido sexual, lo que pone en marcha una cadena de rumores entre sus compañeros. Basada en su cortometraje de 2017 del mismo nombre, Yes, God, Yes es una historia madura y matizada de una adolescente que intenta abrirse camino a través del estigma del sexo, con una poderosa actuación principal de Dyer.

3. Si supieras (2020)

Definida como una versión moderna y libre de Cyrano de Bergerac ajustada a los tiempos actuales, Ellie es una adolescente tímida y solitaria a la que a menudo sus compañeros de estudios le piden que haga sus deberes. Ella está más que feliz de hacerlo y cobra una tarifa para ayudar a su familia a llegar a fin de mes. Pero de pronto recibe una petición extraña cuando el deportista de la escuela, Paul, le pide que escriba cartas de amor en su nombre para su enamorado, Aster. Funciona bien al principio hasta que Ellie comienza a enamorarse de Aster, lo que complica la situación para todos los involucrados. Es una dulce historia de lo que realmente hace que las personas se enamoren unas de otras, así como la importancia de ser sincero y honesto con uno mismo.

4. La madre del blues (2020)

La película multi-nominada al Oscar basada en la obra del mismo nombre de August Wilson está protagonizada por Viola Davis en el papel de una cantante de blues de la década de 1920. Davis se transforma de manera fascinante en la mujer influyente que no solo era una cantante talentosa, sino también una defensora de los derechos de los negros y LGBTQ+, incluso si no era tan abierta como los demás. Rainey no se disculpó por su estilo de vida, saliendo abiertamente con mujeres en un momento en que ese mero pensamiento era tabú, particularmente para una mujer de color. Si bien vale la pena ver la película solo por las increíbles actuaciones –incluida la del difunto Chadwick Boseman como el ambicioso trompetista Levee Green– es una película importante que celebra a la comunidad LGBTQ+.