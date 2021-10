- Entretenimiento en casa

Matando Cabos 2: La Máscara del Máscara, dirigida al igual que su antecesora por Alejandro Lozano es una estupenda cinta de comedia de acción y humor muy negro.

Al mismo tiempo es un homenaje al mexicanísimo género del cine de luchadores y en específico a "Santo, El Enmascarado de Plata", que le añade un toque de nostalgia.

El villano Doctor Orlak quiere vengarse de El Máscara y robar su emblemática prenda, lo que obliga a "Mascarita" y Tony, El Caníbal, a dejar el retiro y volver a la acción.descubriendo, además, algunos secretos del pasado.

El guion de Rodrigo Aedo, Alejandra Rodríguez, Clemente Prieto y el director Alejandro Lozano, parte de los personajes creados para la original por este último en colaboración con Tony Dalton y Kristoff Raczinsky.

La trama tiene ritmo y humor muy similares a los de su predecesora, está muy bien contada y llena de momentos sorprendentes, algo que se agradece en este tipo de filmes.

La producción está a la altura, tanto en lo técnico como lo artístico, y el director sabe cómo lucirlo sin comprometer su narrativa.

Pero lo que hace que la cinta funcione a la perfección es su elenco, pleno de carisma y talento, empezando por Joaquín Cosío y Silverio Palacios, que repiten sus exitosos personajes y lo hace de manera estupenda.

NI IDEA

Es una de las comedias juveniles que marcaron los años 90. La cinta, dirigida por Amy Heckerling es una adaptación libre de la novela "Emma", de Jane Austen, pero trasladada a una preparatoria de Beverly Hills. Alicia Silverstone es Cher, una chica que es experta en arreglarle la vida a los demás y en sobrevivir en el mundo de los adolescentes. Pese a su apariencia superficial, es una chica con un gran corazón. La cinta fue todo un suceso en su estreno, en parte por el lenguaje utilizado por los adolescentes y los vestuarios que porta Silverstone, que gracias a su inmenso carisma se convirtió en toda una estrella juvenil. Tiene además en su elenco a Paul Rudd y a la desaparecida Brittany Murphy como la despistada Tai. Es todo un viaje de nostalgia para los que vivieron esa época y una buena opción para reír en casa.

DIANA: THE MUSICAL

El director ganador del Tony por Come From Away, Christopher Ashley, lleva al teatro y a una versión filmada, otra historia de la vida real, esta vez basada en la Princesa Diana.

El show fue filmado durante la pandemia sin público en el Longacre Theatre de Nueva York, donde realizaba sus funciones de preestreno cuando cerró Broadway por la pandemia. Regresará a ese mismo espacio el 2 noviembre.

Diana: El Musical no ofrece información nueva sobre la vida y obra de la popular Princesa, sólo da un repaso con música por algunos momentos icónicos, recreados con mucho detalle en aspectos como el vestuario.

En momentos se siente que quiere ser una especie de Evita, sólo que le falta la genialidad del montaje del icónico show de Andrew Lloyd Webber.

Las letras de las canciones, de Joe DiPietro y David Bryan, son demasiado simples, y aunque tiene momentos interesantes, como una cita en un concierto entre Diana y Carlos, se siente que le falta una estructura más sólida.

Incluso el gran enfrentamiento musical entre Camilla Parker Bowles y Diana tenía todo para ser memorable y se queda tibio.

Lo que funciona son las voces y las actuaciones, ya que Jeanna de Waal logra una buena interpretación de Diana y la ganadora del Tony Judy Kaye (Phantom of the Opera) es una imponente Reina Isabel II.