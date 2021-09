- Entretenimiento en casa

La historia es muy simple, todos han experimentado el conocer gente de vacaciones con los que formas un lazo que dura unos cuantos días, y que quizás no vuelves a ver jamás. Aunque ahora gracias a las redes sociales pareciera que se sigue en contacto.

Las vacaciones románticas de Marcus (Lil Rel Howery) y Emily (Yvonne Orji) son interrumpidas por Ron (John Cena) y Kyla (Meredith Hagner), y pese a un rudo comienzo, pasan una disparatada e inesperadamente divertida semana en México.

Las parejas no podían ser más diferentes, ya que los primeros pecan de cuadrados y los segundos llevan las cosas hasta las últimas consecuencias.

Tras ese encuentro, Marcus y Emily pensaron que jamás los volverían a ver en sus vidas, por lo que las cosas se complican cuando se aparecen en el fin de semana de su boda sin estar invitados.

Si bien la fórmula de parejas disparejas la hemos visto mil veces, la historia logra engancharte y tiene suficientes momentos de comedia que funcionan.

Eso se logra gracias a su elenco, donde Cena vuelve a demostrar que ha resultado ser muy bueno en el género.

Amigos de las Vacaciones no pasará a la historia, pero ofrece un momento agradable frente a la televisión.

EL CRIMEN DEL PADRE AMARO

Narra la historia de Amaro (Gael García Bernal), un sacerdote joven recién ordenado que es enviado a un pequeño pueblo donde enfrentará una realidad que se opone de manera brutal a su idealismo y tendrá que enfrentar, como clérigo y como hombre, a la tentación que puede cambiar su vida para siempre. El filme de Carlos Carrera tiene un alto nivel de calidad: el guión es redondo, perfecto en cuanto a estructura; el tono narrativo es poderoso y las actuaciones son excelentes y su fotografía, partitura musical y edición no tienen defecto alguno. Todo eso hace que el impacto de la temática sea mayor. Puede gustar o no desde el punto de vista argumental, pero en el plano cinematográfico es, en pocas palabras, una gran película. No es una cinta anti-religiosa, en realidad es un cuestionamiento a la estructura de la Iglesia católica como institución que forma parte de un sistema social y que puede tener los defectos y flaquezas inherentes a la condición humana, pero de ninguna manera es una crítica a la fe o a las enseñanzas religiosas. La cinta fue nominada al Óscar de Película en Lengua Extranjera.

MOMENTO CRÍTICO

Es una caja de sorpresas, en todos los sentidos, que termina convertida en carrito de montaña rusa... con alas. Esto porque la mayor parte de la acción de la cinta ocurre dentro de un avión en pleno vuelo, que lleva entre sus pasajeros a un grupo de terroristas con una justificación muy creíble para sus obviamente negras intenciones. No se vale revelar más de la trama, porque eso sería echar a perder una buena parte de los inesperados elementos que el director Stuart Baird ha puesto en juego en su propuesta. El reparto es bueno. Además de Kurt Russell, que le da un toque de distinción al filme, está la actuación sin crédito de Steven Seagal y el trabajo de Halle Berry, Oliver Platt, John Leguizamo, B.D. Wong y David Suchet, como el inteligente villano.

Y aunque dura poco más de dos horas, literalmente el tiempo se pasa volando porque, además de su historia entretenida e interesante, la película tiene un ritmo frenético que alcanza un tono delirante durante la última parte.