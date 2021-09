- Entretenimiento en casa

En el ambiente marginal de la zona de Tacubaya y Santa Fe en esa época, la trama presenta un relato de solidaridad y fuerza enfrentando la pobreza extrema, el machismo y la violencia, donde el feminismo prácticamente no existía.

El guion de Inés Morales y Susana Quiroz presenta personajes muy bien definidos y vibrantes, con aspecto como de rockeras, rudas, empoderadas y que recurren a las drogas como medio de supervivencia ante una realidad hostil.

La dirección de Hernández es precisa, poniendo atención a los detalles y con un manejo de la tensión que hace sentir todo el tiempo que algo está a punto de ocurrir, un ambiente cuyo precario equilibrio es frágil y todas las fuerzas están por desbocarse.

THOSE WHO WISH ME DEAD

Es muy evidente que Angelina Jolie se mueve como pez en el agua en Aquellos Que Desean Mi Muerte, retomando su carrera como actriz dentro del género de acción que tanto disfruta.

Quizá la película no sea digna de premios o vaya a pasar a la historia, pero funciona perfectamente como entretenimiento.

La trama, basada en la novela de 2014 de Michael Koryta, adaptada al cine por él mismo en colaboración con Charles Leavitt y el director Taylor Sheridan, narra la historia de un adolescente que es testigo de un crimen y que está en peligro de muerte, que es protegido por una especialista en supervivencia mientras tratan de escapar de un gigantesco incendio forestal.

La trama es muy sencilla, quizá demasiado, pero permite el despliegue de escenas de acción en las que vemos a Angelina sufrir físicamente, y sobreponerse a ello, claro, en medio de espectaculares efectos especiales.

ANATOMÍA DE UN ASESINO

La cinta de Otto Preminger es uno de los mejores dramas de juicio realizados en Hollywood, y fue nominada para siete premios Óscar, incluyendo Película, Director y por las actuaciones de James Stewart, Arthur O´Connell y George C. Scott. Cuenta la historia de un abogado que debe defender a un ex soldado que asesinó al violador de su mujer.

La cinta causó revuelo al momento de su estreno por el lenguaje franco que manejaba, que incluso provocó que algunos cines no la proyectaran. Stewart ofrece un trabajo impecable como el abogado que busca a como de lugar ganar el juicio, y el elenco de soporte no se queda atrás.

Es una cinta donde los personajes tienen agenda propia y se cuestiona el sistema de justicia. Para los que les quede la duda de la cinta que le ganó el Óscar de Mejor Película, fue Ben-Hur.