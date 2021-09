En esta ocasión cuenta la historia de un chico llamado Víctor (Michael Cimino), de familia latina conservadora, que entra a la misma prepa donde sucedieron los eventos de la película, en donde Simón sale del clóset.

Noticias relacionadas - Entretenimiento en casa

Víctor tiene el mismo secreto, tiene dudas respecto a su sexualidad y no se atreve a compartirlo con su familia o amigos, por lo que utiliza las redes sociales para pedirle consejos a Simón sobre como hacer su vida más fácil.

La serie, que en Estados Unidos ya lleva dos temporadas y estrenará una tercera en 2022, tiene un manejo franco sobre el descubrimiento de Víctor, y lo hace de una manera muy honesta.

Parte del éxito de la serie es Cimino en el papel principal, ya que el actor logra transmitir la confusión, angustia y emoción de lo que va descubriendo, y tiene además a un elenco de soporte de jóvenes talentosos que interpretan a sus compañeros de la prepa.

LA NUEVA PESADILLA

Once años después de haber aparecido en la pantalla en Pesadilla en la Calle del Infierno, Wes Craven, autor y director de la primera cinta y cuyo concepto se repitió en media docena de secuelas, se dio a la tarea de hacer una más, la mejor de todas. La cinta es una sorpresiva e ingeniosa película, inteligentemente aterradora, que conecta directamente con la cinta original, en una propuesta raramente vista en el género del horror. No es válido revelar nada acerca de la historia, para que no se pierda el factor sorpresa, pero lo que sí es posible asegurar es que el manejo de los recursos narrativos logra tener al espectador al borde del asiento toda la cinta, incluso sin haber visto cualquiera de las anteriores de la serie.

Si usted es "fan´´ de las cintas de Freddy Krueger, no se la debe perder.

EL HIJO DE LA NOVIA

Un hombre de 42 años llega a una encrucijada en su vida, y llega el momento de que se cuestione su rol como padre, amante, profesionista e hijo. Ricardo Darín es Rafael, un restaurantero divorciado que debe revalorar sus prioridades después de sufrir un infarto. No le hace mucho caso ni a su novia, ni a su hija, y tiene un año de no visitar a su madre que padece Alzheimer. El director Juan José Campanella presenta una emotiva historia, que es como la vida, a veces graciosa y en momentos amarga, y su reparto no puede estar mejor. Darín está perfecto en el rol protagónico, pero en realidad los que se roban la película son Nino y Norma, los padres de Rafael, interpretados por Héctor Alterio y Norma Aleandro. Nino siente la necesidad de casarse por la iglesia con su esposa, ya que en su juventud no le interesaba esto. Esta historia de amor es tierna y conmovedora, y la actriz se luce, como siempre, interpretando a la frágil Norma. La cinta fue nominada al Óscar de Película en Lengua Extranjera. (Eduardo Molina)