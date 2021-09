Entretenimiento en casa

Cuenta la historia de una chica de 39 años llamada Kat que abre un café de gatos, de esos donde puedes convivir con felinos mientras consumes tus alimentos.

Su carácter alegre y desenfadado la hace meterse en problemas constantemente y su tradicional madre lo único que quiere es verla casada y en una familia.

Si bien la serie es bastante convencional y tiene temas recurrentes de otros shows similares, tiene su mayor acierto en su protagonista, ya que Mayim Bialik aprovecha su perfecto ritmo para la comedia para hacer un personaje divertido y entrañable, tal como lo hizo en The Big Bang Theory.

Da gusto tenerla de regreso en primer plano, como cuando tenía su serie Blossom en los 90.

Kat rompe la cuarta pared y habla directamente con el público, dando la bienvenida de cada episodio y acotando lo que pasa por su mente cada vez que se encuentra en una situación incómoda.

Su eterno crush es su vecino de local, un cantinero interpretado por Cheyenne Jackson..

THOSE WHO WISH ME DEAD

Es muy evidente que Angelina Jolie se mueve como pez en el agua en Aquellos Que Desean Mi Muerte, retomando su carrera como actriz dentro del género de acción que tanto disfruta.

Quizá la película no sea digna de premios o vaya a pasar a la historia, pero funciona perfectamente como entretenimiento.

La trama, basada en la novela de 2014 de Michael Koryta, adaptada al cine por él mismo en colaboración con Charles Leavitt y el director Taylor Sheridan, narra la historia de un adolescente que es testigo de un crimen y que está en peligro de muerte, que es protegido por una especialista en supervivencia mientras tratan de escapar de un gigantesco incendio forestal.

La trama es muy sencilla, quizá demasiado, pero permite el despliegue de escenas de acción en las que vemos a Angelina sufrir físicamente, y sobreponerse a ello, claro, en medio de espectaculares efectos especiales.

Con ello, queda de manifiesto una muy buena producción técnica, al igual que una narrativa bastante ágil por parte de Sheridan, que al final del día se agradece en este tipo de cintas.





EL HIJO DE LA NOVIA

Un hombre de 42 años llega a una encrucijada en su vida, y llega el momento de que se cuestione su rol como padre, amante, profesionista e hijo. Ricardo Darín es Rafael, un restaurantero divorciado que debe revalorar sus prioridades después de sufrir un infarto. No le hace mucho caso ni a su novia, ni a su hija, y tiene un año de no visitar a su madre que padece Alzheimer.

El director Juan José Campanella presenta una emotiva historia, que es como la vida, a veces graciosa y en momentos amarga, y su reparto no puede estar mejor. Darín está perfecto en el rol protagónico, pero en realidad los que se roban la película son Nino y Norma, los padres de Rafael, interpretados por Héctor Alterio y Norma Aleandro. Nino siente la necesidad de casarse por la iglesia con su esposa, ya que en su juventud no le interesaba esto. Esta historia de amor es tierna y conmovedora, y la actriz se luce, como siempre, interpretando a la frágil Norma. La cinta fue nominada al Óscar de Película en Lengua Extranjera. (Eduardo Molina)