- Entretenimiento en casa

Made for Love tiene una premisa interesante, ya que mezcla la comedia del desamor con la ciencia ficción.

MADE FOR LOVE

Es la historia del rompimiento de una pareja, pero con un elemento que la hace muy original.

Cristin Milioti es Hazel Green, una mujer casada con un excéntrico millonario de la tecnología, interpretado por Billy Magnussen, por lo que viven recluidos en una casa con simulación virtual de la cual no es necesario salir.

El problema es que Hazel no quiere esa vida y escapa, sin saber que tiene un chip en la cabeza, que da el nombre a la serie, con la que su marido le puede monitorear todo lo que ve y escucha.

De esta forma la serie, basada en la novela de Alissa Nutting, es una crítica a la tecnología y la manera en que afectan las relaciones personales, obviamente llevada a extremos.

Habla de la obsesión y de la manera en que cada persona debe tener su propio espacio para poder funcionar como pareja.

Milioti, a quien recordarán como la madre de How I Met Your Mother, esta sensacional como Hazel, al borde del colapso sin poder romper con sus ataduras, al grado que tiene que regresar a vivir con su padre, interpretado por el maravilloso Ray Romano (Everybody Loves Raymond).

JUNGLE CRUISE

La nueva aventura Jungle Cruise, basada en la atracción de los parques de Disney, es diversión pura.

La cinta cuenta la historia de una científica inglesa, y su hermano, que viajan al amazonas y contratan a un capitán para que los lleve en su embarcación en búsqueda de una flor que podría tener propiedades curativas.

El camino esta lleno de peligros, maldiciones por romper y de mucha risa.

Dwayne Johnson, como el capitán Frank, y Emily Blunt como Lily, tienen muchísima química y se nota que la están pasando bien en el proyecto, dirigido por Jaume Collet-Serra (Miedo Profundo).

Los efectos y la producción son impecables, aunque no se puede negar que algunas secuencias piden prestado de otras cintas como Cazadores del Arca Perdida o Piratas del Caribe.

Los fans de la atracción de Disney disfrutarán la referencias, en especial la manera en que el personaje de Johnson hace chistes con juegos de palabras sobre lo que sucede en la selva. Y obviamente el de la parta trasera del agua se encuentra incluido.

UNA OBRA MAESTRA

El artista urbano Banksy, quien describe al mercado del arte actual como frívolo y sobrevaluado, comentó que alguien describió sus obras como "reales e inteligentes, ya que representan un anagrama del arte"; desde entonces, reconoce, "tuve que fingir que eso ya lo había sabido todo el tiempo". Con la misma ironía y sarcasmo que representa este artista y apoyado con un elenco inusual, el director italiano Guisseppe Capotondi lleva a la pantalla la novela del escritor Charles Willeford en la cual un millonario amante de las artes plásticas (Mick Jagger), le asigna una difícil tarea a un ambicioso crítico (Claes Bang), de convencer a un prestigiado pintor retirado (Donald Sutherland), para que pueda crear su última obra. Aunque la misión parece imposible, ya que el chantaje, las mentiras y los elogios no le surten efecto, el crítico tiene un arma secreta, la compañía de una bella mujer (Elizabeth Debicki), quien parece comprender la esencia que oculta el enigmático pintor. La mezcla de géneros hacen que esta inusual obra sea sorpresiva.