Entretenimiento en casa

Leonor (Vanessa Bauche), una luchona conductora de Uber que es el sostén de su numerosa familia, en medio de un desafortunado incidente que involucra a Silvia (Ana Layevska), una veleidosa mujer de sociedad, termina obteniendo el boleto de una rifa de una casa que le cambia la vida.

El destino hace que Leonor y Silvia terminen siendo vecinas y sus diferencias socioculturales y económicas desaten una divertida batalla campal.

Lo más interesante de esta serie creada por Carolina Rivera y Fernando Sariñana es que junto con hilarantes situaciones abordan reflexiones sobre temas vigentes y reales, como los prejuicios, la polarización social a causa de motivos económicos y/o políticos, la discriminación, los conflictos de género y hasta el papel de la redes sociales.

El eje de la serie son Vanessa y Ana, cuyos personajes mantienen un duelo de fuerzas perfectamente logrado, pero junto con ellas, está un excelente ensamble de actores que completan el cuadro.

LOS DÍAS QUE NO ESTUVE

Los Días que No Estuve explora un momento de crisis en un hombre de mediana edad, que lo lleva a reconsiderar sus prioridades en la vida y darse una nueva oportunidad de ser.

Héctor (Martín Altomaro) es una figura de la televisión a quien su vida actual, incluida la fama, le resulta vacía.

Eso lo impulsa a dejar todo atrás de ir hasta un pueblo de Oaxaca en busca de una mujer con la que tuvo una hija a la que no ha visto en más de una década.

La experiencia lo hace tomar una decisión radical.

Escrita y dirigida por Samuel Ríos y Valles, la cinta es un drama intimista muy bien logrado, que tiene como marco los paisajes de playa oaxaqueños que simbolizan los nuevos horizontes que se abren ante el protagonista y que lo retan a retomar las riendas de su vida desde una perspectiva distinta de la que acostumbraba o era capaz de ver.

Altomaro logra un personaje profundo, complejo, que constituye el eje de la trama original de Ríos y Valles, en colaboración con Pablo Aramendi y Luis Gamboa.

En torno a él, giran un grupo de personajes entrañables, interpretado por excelentes actores como Ana Valeria Becerril, Irene Azuela y José Sefami.

LAS LOCURAS DEL EMPERADOR

Si bien en su momento de estreno no fue un fenómeno como los que suele tener Disney, con el paso de los años ha conseguido muchos seguidores. Es una comedia de enredos sobre Kuzko, un emperador que dirige a su gente con berrinches y cero interés por el bienestar del prójimo. Cuando es convertido en una llama por su malévola ex asistente Yzma, se crea una serie de enredos en su búsqueda para adquirir su forma humana nuevamente, ayudado por un campesino al que le quiere quitar las tierras. La cinta es de ritmo frenético, con colorida animación, y tiene una gran cantidad de chistes y referencias modernas. Además, Yzma es sin duda uno de los personajes animados más divertidos de los últimos tiempos. A más de 20 años de su estreno su humor sigue funcionando, tanto en la versión en inglés como en español. Fue nominada al Óscar de Mejor Canción, "My Funny Friend and Me", compuesta por Sting.