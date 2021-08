Entretenimiento en casa

Noticia Relacionada Heridos seis menores en accidente vehicular

LA JUVENTUD

Paolo Sorrentino escudriña, en un ambiente de meditación y de nostalgia, la juventud. Su estilo nos hace recordar las novelas de Milan Kundera, ya que sus personajes conviven en un entorno postestético en donde los rostros que aparecen en este microcosmos son simétricos, impermeables y cada vez más ajenos.

Situada en un balneario de los Alpes Suizos, la historia nos obliga a cuestionarnos el sentido de la vida a través de un razonamiento que resuena dentro de esta burbuja armónica en la que conviven diversas personalidades: Fred Ballinger (Michael Caine), quien es un gran director de orquesta, su hija Lena (Rachel Weisz) y su amigo Mick (Harvey Keitel), quien es un famoso cineasta. Destaca el hecho de incluir en un cameo a Jane Fonda.

Lo más importante para el director italiano es encontrar lo atractivo en aquello que escapa de los cánones estéticos convencionales, así como reflexionar sobre la gran hazaña que significa pasar de la juventud a la madurez.

THE BEE GEES: HOW CAN YOU MEND A BROKEN HEART

Un viaje musical de varias décadas por la carrera de los Bee Gees, desde pequeños fascinados al cantar juntos hasta lograr el estrellato mundial. El relato sobre la vida y carrera artística de los hermanos Gibb resulta muy interesante no solo para quienes crecimos amando y bailando su música sino también para quienes así pueden conocerlos a través de imágenes inéditas de grabaciones, conciertos y la historia detrás de temas icónicos. Con entrevistas con Barry Gibb y material de archivo de sus hermanos ya fallecidos, Robin y Maurice, da un vistazo íntimo a la llegada de los primeros éxitos del grupo y a los momentos oscuros ligados con la fama. Con sus opiniones, Eric Clapton, Noel Gallagher, Nick Jonas, Chris Martin y Justin Timberlake ayudan a dimensionar el legado de los hermanos que marcaron una época en la industria musical y dejaron huella en varias generaciones.