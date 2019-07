Entregan diploma póstumo a Norberto

Cd. de México.

En la ceremonia de graduación realizada en el Centro Libanés, en Benito Juárez, el Rector Armando Martínez, entregó el documento a los padres del joven.



Amigos y compañeros rompieron en aplausos y llanto durante un minuto, al escuchar el nombre del estudiante de 22 años, originario de Chihuahua, cuyos sueños fueron apagados al ser asesinado.



A su vez, el rector de la Universidad exigió a las autoridades capitalinas justicia, a 45 días de la muerte del estudiante.



"Justicia que no llega no es justicia", dijo.



La noche del martes 4 de junio, Ronquillo salió de la escuela, en la Colonia Ex Hacienda de San Juan, en Tlalpan y fue plagiado.



Su automóvil fue encontrado con el motor encendido y las luces, pero en vez de dar aviso a la Procuraduría, agentes de la SSC incluso llevaron el vehículo a casa de sus tíos.



Su familia acudió a la Fiscalía Antisecuestro (FAS) cerca de las 0:40 horas del 5 de junio y minutos después, se desistió para dar paso a las negociaciones con los captores.



Fuentes de la dependencia señalaron que, en un principio se pedía un rescate de 5 millones de pesos y al final, se acordó la entrega en efectivo de 500 mil pesos y algunas alhajas, las cuales fueron entregadas en un predio baldío, cerca de Avenida Cafetales.



Cuando la mañana del miércoles, la familia continuaba sin saber del paradero de Norberto y no recibieron más llamadas, decidieron regresar con las autoridades locales.



Cinco días después, una llamada anónima alertó a la Policia sobre el hallazgo de un cuerpo en un poblado de Santa Cruz Acalpixca en Xochimilco.



Tras recuperar el cuerpo, la familia de Ronquillo Hernández pudo identificarlo por la ropa que usaba y posteriormente, por pruebas de ADN.



Este miércoles, el joven tendría su festejo de graduación con sus compañeros de clase.