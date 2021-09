Entregan carpeta de investigación a defensa de Anaya

"La tarea de aquí a un mes es hacer un análisis de cada una de las constancias que nos hicieron entrega, el contenido no lo sé, tenemos que estudiarlo, tenemos que investigarlo", dijo en entrevista.

"Me llamó mucho la atención que no se encuentran las hojas numeradas como en la mayoría de las carpetas de investigación, en esta ocasión no hay un registro consecutivo, sin embargo, hicimos un cotejo de la mayor cantidad posible de fojas tanto de los anexos como de la carpeta principal y eso es lo que tendremos que estudiar".

El abogado recordó que la FGR demoró más de 10 días en entregar copias de la carpeta, desde la fecha en que Anaya fue notificado del citatorio emitido por un juez de control, el 22 de agosto pasado, pese a que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que este acceso debe darse de inmediato.

A PUNTA DE TUITAZOS

"Nos tardamos 12 oficios, tres órdenes del juez para que la Fiscalía accediera a dar la carpeta y, a punta de tuitazos del señor Anaya, sobre la necesidad expresa de tener acceso a la carpeta de investigación", precisó.

En la audiencia del 4 de octubre, la FGR prevé formular imputación contra Anaya por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho por supuestamente recibir sobornos para la aprobación de la reforma energética.

Ricardo Anaya salió del país desde julio alegando que sería encarcelado por el gobierno de Andrés López Obrador.

