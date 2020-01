Entrega la UAT nueva generación de Comercio

Cd. Victoria, Tam.- El Rector José Andrés Suárez Fernández presidió la ceremonia de graduación de egresados de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV), y exhortó a los nuevos profesionales de las licenciaturas en Contador Público, Tecnologías de la Información, Administración, y de Economía y Desarrollo Sustentable, a entrar en la dinámica de la educación continua, a fin de fortalecer los conocimientos recibidos en las aulas.

En el evento realizado en el Teatro Juárez de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) el Rector Suarez Fernández, estuvo acompañado de la representante del Gobierno Estatal, Cecilia Tapia Mancilla y del Director de la FCAV, José Antonio Serna Hinojosa.

En su mensaje, el máximo directivo de la UAT felicitó a los egresados y reconoció el esfuerzo de los padres de familia, para que sus hijos se formen en la educación superior, ya que dijo, este es el reto nacional de las universidades.

"No más del 40% de jóvenes de entre 18 y 22 años están en las universidades. Son muchos los motivos por los que un joven no ingresa a la universidad, y muchos los motivos, por los que no termina su carrera. Es un compromiso de la universidad, que cada vez más jóvenes puedan estar en las aulas", afirmó.

Más adelante, señaló que los nuevos profesionistas también adquieren nuevos compromisos, y uno de ellos es apoyar a la educación superior, a través de la actualización de sus conocimientos.

"El programa educativo les da ciertas herramientas, pero el saber lo van a desarrollar ustedes a medida que adquieran el conocimiento y lo pongan en práctica. Sigan certificándose, actualizándose, eso les va a permitir aprovechar los espacios de desarrollo profesional y humano", apuntó.

Por su parte, la representante del Gobierno Estatal, Cecilia Tapia Mancilla, felicitó a los egresados por el logro académico alcanzado y los exhortó a seguir planteándose metas en su vida.