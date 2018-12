Entrega Hacienda el Paquete Económico

Ciudad de México

El Paquete Económico 2019 refleja, en primer término, el compromiso absoluto con la disciplina fiscal y financiera, de manera que se garanticen la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de las finanzas públicas, aseguró el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

Luego de entregar el Paquete Económico del año próximo a la Cámara de Diputados, informó que, en este sentido, se propone un superávit primario de 1.0 por ciento Producto Interno Bruto (PIB) para 2019.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, entregó la tarde de este sábado al Congreso el Paquete Económico 2019.

El Paquete, integrado por la propuesta de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, además de los Criterios Generales de Política Ecoonómica, fue recibido por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo.

En el acto que se realizó en el Salón Legisladores de la Cámara baja, el titular de la SHCP hizo un reconocimiento a Muñoz Ledo, a quien consideró de los mejores parlamentarios y que a su vez recibió de manos del funcionario federal la propuesta de Paquete Económico para el año próximo.

El plazo máximo para que la Cámara de Diputados y el Senado de la República aprueben el Paquete Económico del año próximo es el 31 de diciembre.

Al acto protocolario también asistieron el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, y los líderes de las distintas bancadas de San Lázaro, así como los presidentes de las comisiones de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar, y de Hacienda, Patricia Terrazas Baca, instancias donde se analizará y dictaminará para ser discutido ante el pleno de la Cámara de Diputados.

URGE A ANALIZAR RAPIDO

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, urgió a los integrantes de las comisiones del ramo a analizar rápido el Paquete Económico 2019, pues el presupuesto es el documento más político en un país.

"Este presupuesto, a pesar de que estamos en posadas, no es una piñata, es un proyecto de nación", sentenció ante coordinadores de distintas bancadas de San Lázaro y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, tras recibir de manos del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, el Paquete Económico 2019.

Afirmó que, como todo lo que está pasando en México, hay muchos hechos inéditos y un ejemplo es este presupuesto, indicativo del rumbo de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Advirtió que no puede haber gobierno que no esté apoyado por presupuesto y no puede haber un programa gubernamental que no esté apoyado por él.

Indicó que los criterios serán juzgados por la opinión pública y se tendrán amplios debates.

ENTREGA A SENADORES

El Senado recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Paquete Económico 2019, que prevé un superávit fiscal del uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), sin aumento de impuestos ni mayor endeudamiento.

El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, entregó a Martí Batres Guadarrama, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, el Paquete Económico 2019 que contiene la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos de la Federación y los Criterios de Política Económica.

El funcionario mencionó que la propuesta del Ejecutivo Federal para el año próximo contiene cambios sustantivos en tres ejes fundamentales.

"El primero de ellos el de mantener el equilibrio de las finanzas públicas a partir de un superávit fiscal del uno por ciento. La segunda premisa es la austeridad que se dará a partir de ahorros y ajustes, los cuales se van a canalizar a proyectos de inversión y programas sociales. Y el tercero es que el paquete está construido por principios de transparencia, prudencia y de responsabilidad", destacó.

Al término de la entrega, en entrevista, Herrera Gutiérrez expuso que el Paquete Económico contiene ajustes menores y el gasto que se propone para el próximo año será de 5.2 billones de pesos.

Insistió en que habrá reducción en el gasto corriente y en otros rubros, así como ahorros con el fin de que la Cuarta Transformación se haga una realidad.

No se proponen aumentos en las tasas de los impuestos existentes, ni la creación de impuestos nuevos, aseguró.