Entrega funeraria cuerpo equivocado en Nuevo León

Monterrey, México.

El sufrimiento de una familia por el fallecimiento de una de sus integrantes de 64 años, quien luchó durante un año contra el cáncer, les dejó ayer también un trago amargo en la funeraria, donde primero les entregaron un cuerpo equivocado y después retrasaron su traslado al panteón, en Apodaca.



María del Socorro Reyes Contreras murió el sábado por la madrugada en la Clínica 33 del Seguro Social, dijo su hermano Joel.



Luego se tramitaron los servicios funerarios para que fuera velada en las instalaciones de Protecto-deco de Apodaca, ubicadas en el cruce de San Francisco y Juárez, en el Centro.



Sin embargo, la tarde de ese mismo día les entregaron el féretro con un cuerpo de otra mujer que no era el de "Socorrito", como le decían de cariño.



Por esa negligencia les ofrecieron una sala más amplia en las capillas y pudieron velar el cuerpo durante la noche.



Pero ayer domingo también les retrasaron el traslado del cuerpo al cementerio al no haber una carroza disponible y eso hizo que los mariachis que le habían contratado para su despedida tuvieran que trasladarse al velatorio.



"Primero nos entregaron (el sábado) otro cuerpo que no era el de ella y luego se tardaron en entregarlo (al no haber carroza) y no pudimos despedirlo con mariachi y lo sepultamos ya de noche", dijo su hermano.



Finalmente los responsables de la funeraria contrataron otro vehículo para llevar el féretro a su última morada alrededor de las 20:00 horas, en el Jardín San Patricio, del Panteón Las Tres Cruces, en Marín, donde familiares y amigos recordaron a "Socorrito" como una mujer dedicada a su familia, y manifestaron su descontento por la negligencia de los servicios funerarios.