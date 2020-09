Ensucian las calles con mascarillas y ´toallitas´

Con un número cada vez mayor de mascarillas, guantes y toallitas desinfectantes desechables, que se encuentran ensuciando las carreteras y los estacionamientos, en todo el estado, se lleva a cabo una campaña para recordarles a los texanos que la única forma segura de deshacerse del equipo de protección personal usado, PPE, es en un bote de basura.

"Desafortunadamente estamos viendo un aumento significativo en la cantidad de basura de PPE. No solo es antiestético, también es dañino para el medio ambiente y un peligro para la salud pública", dijo Becky Ozuna, administradora del programa de la campaña No te metas con Texas, Don´t mess with Texas . "Cuando haya terminado de usar sus máscaras, guantes y toallitas, haga lo correcto y deséchelos de manera adecuada. Esta simple acción ayuda a mantener Texas limpio y seguro".