Ensayo real

Windsor, Inglaterra

Las fuerzas armadas de Reino Unido ensayaron ayer la procesión del carruaje en la que se desplazarán el Príncipe Enrique y la actriz Meghan Markle por las atiborradas calles de Windsor tras su boda este fin de semana.

Enrique, nieto de la Reina Isabel y sexto en la línea de sucesión al trono, y Markle, estrella de la serie de televisión Suits, contraerán nupcias en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, que ha sido el hogar de la familia real británica desde hace casi mil años.

SE PREPARAN. Hacen el simulacro del recorrido de la boda real por las calles de Windsor, Inglaterra.

Después de la ceremonia de una hora, a la que asistirá la Reina Isabel, la pareja realizará una procesión por las antiguas calles de la ciudad en un carruaje Ascot Landau del siglo 19 tirado por cuatro caballos grises Windsor.

La Policía prevé que más de 100 mil personas se congreguen en las calles afuera del castillo Windsor, hogar de la Reina al oeste de Londres.

¿QUIÉN LA ENTREGARÁ?

La novia llegará a la capilla en un automóvil con su madre, Doria Ragland, aunque no está claro quién la llevará al altar. Su padre no irá al evento por cuestiones de salud.

Más de 5 mil funcionarios de medios han solicitado acreditaciones oficiales en Windsor para cubrir la boda, junto a más de 160 fotógrafos y 79 redes de televisión internacionales, dijo el Palacio de Kensington.

El padre del Príncipe Enrique y la madre de Meghan Markle ya se conocieron, informó E! News.

PRESENTA A SU MADRE. Meghan Markle y su mamá Doria Ragland.

La madre de la ex actriz, Doria Ragland, acudió a la residencia real de Clarence House, en Londres, en donde vive el Príncipe Carlos y la madrastra de Enrique, la Duquesa de Cornualles, Camila.

Los padres de los futuros esposos conversaron cerca de una hora y tomaron té.

Ésta es la primera vez que Ragland se reúne con Carlos. Se supone que él y su esposa Camila ya han convivido en ocasiones anteriores con Markle.

Oficial el padre ¡no va!

Meghan Markle confirmó ayer que su padre, Thomas Markle, no asistirá a su boda con el príncipe Enrique, nieto de la reina Isabel II.

En un comunicado divulgado a través del palacio de Kensington, residencia oficial del príncipe Enrique, Markle indicó que su padre, que vive en México, necesita "concentrarse en su salud".

Estaba previsto que Markle entrase del brazo de su padre en el enlace. Con tristeza, mi padre no podrá asistir a mi boda. Siempre me he preocupado por mi padre y espero que él pueda tener el espacio que necesita para concentrarse en su salud", subraya la prometida del príncipe en la nota.

El palacio de Kensington no ha indicado con quién entrará Meghan Markle al templo religioso, pero los medios apuntan a la posibilidad de que lo haga con su madre, Doria Loyce Ragland.