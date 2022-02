Enorme daño al erario

También destaca el sector educativo con observaciones por más de mil 86 millones de pesos, aportaciones a la seguridad social con posibles daños por más de mil 600 millones, así como la Secretaría del Bienestar con observaciones por más de mil 116 millones de pesos.

En el sector agrícola y rural se detectaron daños al erario por más de 8 mil 920 millones de pesos, mientras que a las empresas productivas del estado se les observaron mil 674 millones de pesos.

AEROPUERTO

La ASF realizó diversas observaciones a la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), entre las que destaca que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no reportó egresos por 20 mil 243 millones de pesos (mdp) del Fideicomiso Público.

Además, la ASF detectó que pagó a través de distintos capítulos de gasto la compra de predios por un monto de 12 mil 275 mdp.

TREN MAYA

Asimismo reportó irregularidades por mil 300 millones de pesos en la construcción del Tren Maya. Además, el monto de la inversión total estimada entre 2019 y 2021 se incrementó en 26.9 por ciento, al pasar de 141 mil 020 millones a 178 mil 984 millones de pesos.

"De 2019 a 2020, los 8 mil 093 mdp ejercidos en los cuatro proyectos vigentes esos años, significaron un avance de 20.9%, respecto de los 38 mil 644.65 mdp programados para esos años, y de 5.1%, respecto de la inversión total del proyecto estimada, hasta 2020, en 157 mil 823.5 mdp", señala el documento.

LA REFINERÍA

También hizo observaciones por un monto total de 59 millones 200 mil pesos en las obras de construcción de la Refinería de Dos Bocas, Tabasco.

Estas observaciones se refieren a inconsistencias entre los volúmenes estimados contra los realmente ejecutados; pagos indebidos en las categorías de profesionistas senior y junior, sin acreditar su especialidad; pagos en exceso en el concepto de desmonte en zonas de selva; diferencias de volúmenes pagados contra las cantidades consideradas en la integración de las matrices, de 14 precios unitarios; y adjudicación de contratos por invitación y por asignación directa en perjuicio de la celebración de concursos abiertos.

LOS BANCOS

Además encontró irregularidades en la construcción de 218 sucursales del Banco del Bienestar por 118.3 millones de pesos.

De acuerdo con la Cuenta Pública 2020, la ASF, al revisar la construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración para 218 sucursales del Banco del Bienestar, se encontró que no contaron con los estudios suficientes para la elaboración del proyecto ejecutivo, lo que originó que en 49 sucursales verificadas se realizaran trabajos fuera de catálogo y modificaciones que incrementaron el costo de cada sucursal hasta en 2 millones de pesos.

UNA PANDEMIA

La entrega de contratos directos a diversas instituciones de salud para la atención a la emergencia sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2, generó posibles daños al erario por 2 mil 728 millones 575 mil 500 pesos duran el año 2020.

Así lo reveló la ASF en el informe 2020, del que se desprenden 20 auditorías al sector salud, con irregularidades en la compra de equipo y material hospitalario para la pandemia, por parte de instituciones como el IMSS, ISSSTE, INSABI, Sedena Y Semar, principalmente.

Al revisar los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar ejercidos por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que permitió contratar a personal médico y paramédico, así como la compra de insumos (ventiladores, batas, pruebas, etc.), la ASF se observó que 650 ventiladores, con un costo de 920.4 millones de pesos, no fueron entregados, los cuales debían haberse suministrado antes del 30 de abril de 2020, motivo por el cual el INSABI contrató a un despacho para iniciar acciones legales para hacer efectiva la responsabilidad contractual del proveedor. Asimismo, el ente no acreditó la entrega de un millón 50 mil mascarillas KN95, con un costo de 40.5 millones de pesos, y está pendiente la aclaración respecto de los pagos efectuados por 1,600.3 millones más para la compra de 2 mil 250 ventiladores, debido a que no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de su adquisición, recepción y distribución a las unidades médicas.