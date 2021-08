Enfrentó leves síntomas Covid

"Me dio Covid-19, acabo de salir hace poquito, gracias a Dios no me fue tan mal. Yo digo a la gente que está pasando por lo mismo, yo creo que a muchos o a todos nos va a acabar dando, nada más hay que tener la mente positiva y no atemorizarte", comentó.

La conductora agregó que cuidó mucho su alimentación durante su paso por la enfermedad que aqueja a la humanidad.