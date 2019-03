Enfrentan retos de comunicación personas sordas

Las personas con sordera que se encuentran trabajando en alguna empresas o maquiladora se enfrentan a diferentes barreras, y aun así luchan por salir adelante, por lo que es importante que las familias los apoyen para que estudien.

La principal barrera es la comunicación, ya que no traen un lenguaje de señas de escuela, sino de casa, lo que dificulta a la hora de trabajar.

Actualmente son 90 personas sordas entre hombres y mujeres que tienen un empleo, integrantes de la Fundación Núcleo Solidario de Discapacitados Productivos.

"Ellos no traen un lenguaje de señas de escuela, es casero y ese es más difícil que se puedan comunicar, el problema es que no saben leer o escribir, crecieron porque tenían que creer, algunos no saben que están firmando, su nomina, detalles y ese es un gran reto todavía", dijo Cirina Herrera Balladares, responsable de la agrupación.

En algunos casos las madres o padres, tuvieron miedo de mandar a la escuela a sus hijos por tener discapacidad, pero ahora los jóvenes de 22 años con alguna discapacidad, tienen que empezar de cero para aprender lo básico y poder enfrentar el mundo laboral.

"Reynosa crece y hay aceptación para nuestra gente con discapacidad, nosotros apoyamos a varias empresas con el libro de señas y si alguien lo requiere se les da un curso, si es necesario que se capaciten, porque a veces hacemos una mala seña y podemos incurrir en algo que no entiendan", expresó.

En Reynosa hay 42 empresas que han abierto sus puertas para ofrecer empleo a personas con alguna discapacidad, por lo que si requieren de capacitación, pueden solicitar el apoyo de la agrupación para que tengan conocimiento del lenguaje de señas.