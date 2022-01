Enfrentan la tragedia

La pérdida de un hijo es un dolor inimaginable para cualquier padre. La recuperación para muchos padres no llega ni siquiera con el tiempo, pues siempre tendrán presente ese dolor por el resto de sus días. La farándula no es excepción de estos casos.

John Travolta

El actor de "Vaselina" y "Fiebre de sábado por la noche" perdió a su primogénito Jett, de tan sólo 16 años, de manera repentina en una de sus vacaciones de Navidad por las Bahamas. La causa fue un ataque derivado del síndrome de Kawasaki, una enfermedad en la que el sistema inmunitario ataca los vasos sanguíneos por error, la cual padecía su hijo desde los dos años de edad.

Sylvester Stallone

El actor de 75 años perdió a su primer hijo el 13 de julio del 2012, a causa de un ataque al corazón. Sage Satallone falleció a la edad de 36 años debido a una obstrucción en las arterias. El hijo de Stallone trató de hacer una carrera artística alejada de él pues no quería vivir a su sombra.

Mike Tyson

El exboxeador estadounidense vivió una de las tragedias más impactantes de su vida en 2009, cuando su hija de cuatro años murió después de sufrir un accidente en su casa de Arizona. Exodus Tyson fue encontrada por su hermano de siete años atada por el cuello de un cable de aparato de ejercicios y aunque hicieron todo lo posible por revivirla, murió 24 horas después de los hechos. La policía declaró que el descenso de la niña fue un "trágico accidente".

Gloria Trevi

Un capítulo oscuro en la vida de la cantante Gloria Trevi fue cuando se encontraba huyendo de la justicia mexicana junto a su ex manager, Sergio Andrade. En octubre de 1999, Trevi dio a luz a una pequeña de nombre Ana Dalay, un mes después la niña moriría de causas aún desconocidas. Trevi ha mencionado en diferentes entrevistas que a su hija se la entregaron muerta con los labios morados y de aspecto pálido. Hasta el momento no se ha encontrado el cuerpo de la pequeña, algo que a Trevi la tiene triste por no tener un lugar a donde llorarle.

Lidia Ávila

Hace ya 12 años que Lidia Ávila vivió la pérdida de su primera hija Sophia, quien murió a los 6 meses de nacida debido a un problema en sus intestinos. La OV7 ha recordado a su hija en redes sociales el último año, pues ha compartido un video en el que aseguraba que ya no lloraba su muerte sino sonreía porque aún la recordaba viva en mente y corazón.

Silvia Pinal

La diva del cine mexicano sufrió hace 40 años la pérdida de su hija Viridiana Alatriste, de 19 años, hija del matrimonio entre ella y el productor de cine Gustavo Alatriste. Viridiana tuvo un accidente automovilístico del que no salió viva. En la serie "Silvia Pinal, frente a ti" se dice que Viridiana se encontraba en una fiesta donde se celebraba la última función de la obra en la que participaba.

Al pelearse con su novio, Jaime Garza, salió enojada del lugar en su auto que perdió el control por un barranco de la Ciudad de México. Pelea que ya el mismo Garza desmintió.

Sinead O ´Connor

La cantante Sinéad O´Connor empezó el año con una desafortunada noticia, pues su hijo de 17 años, Nevi´im Nesta Ali Shane O´Connor, fue encontrado muerto. Fue reportado como desaparecido después de que escapara del hospital Tallaght en Dublín al ser internado por recibir ayuda psiquiátrica por intento de suicidio.

El joven logró quitarse la vida, y su madre ha escrito un mensaje dedicado a su hijo y a su público en redes sociales.

"Mi hermoso hijo, Nevi´im Nesta Ali Shane O´Connor, la luz de mi vida, decidió con terminar su angustia terrenal hoy y ahora está con Dios. Que descanse en paz hoy y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te amo mucho", escribió en su Twitter.

Ferdinando Valencia

El actor de telenovelas como "Vencer el pasado" y "Simplemente María" perdió a su hijo de tres meses de edad a causa de meningitis en 2019. Ferdinando mencionó que hubo negligencia médica en este caso pues aseguró que le administraron un medicamento que no era el adecuado para la bacteria que el pequeño tenía.