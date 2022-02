Enfrenta vientos legales en contra

Las investigaciones, que se están desarrollando en múltiples jurisdicciones y consideran todo, desde un posible fraude e interferencia electoral hasta el papel que desempeñó en la insurrección del 6 de enero, representan la amenaza legal más grave que Trump ha enfrentado en décadas de una vida pública a menudo litigiosa. Se están intensificando a medida que una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que el control férreo de Trump sobre el Partido Republicano podría estar comenzando a aflojarse.

Su popularidad entre los republicanos está disminuyendo un poco, con un 71% que dice tener una opinión favorable de Trump en comparación con el 78% en una encuesta AP-NORC/USAFacts de septiembre de 2020. Pero la nueva encuesta muestra que solo una estrecha mayoría de republicanos (56 %) quiere que Trump se postule a la presidencia en 2024. La encuesta encontró que el 44 % de los republicanos no quiere que Trump se postule.

A pesar de los vientos en contra legales y políticos, quienes rodean a Trump lo describen como alguien que mira hacia el futuro y envalentonado por una sensación de invencibilidad que le ha permitido recuperarse de giros devastadores, incluidos dos juicios políticos, que habrían acabado con las carreras de otros políticos. En lugar de alejarse del centro de atención, está provocando una carrera de regreso a la presidencia a medida que intensifica sus ataques contra quienes lo investigan a él y a su empresa.

"Está muy animado", dijo Darrell Scott, un pastor de Ohio y aliado de Trump que se reunió con el expresidente esta semana.

Trump se reunió con sus principales asesores en Florida esta semana mientras traza una estrategia a mitad de período que podría servir como trampolín para futuros esfuerzos. Y se llevará a cabo otro mitin estilo campaña en Texas el sábado por la noche antes de las elecciones estatales del 1 de marzo que dan inicio formal a la temporada de primarias de mitad de período.

Hablando en los terrenos de la feria del condado en las afueras de Houston, Trump esbozó los comienzos de una agenda de campaña para 2024 y dijo que prohibiría la teoría crítica de la raza, que ve la historia estadounidense a través de la lente del racismo, de las aulas, el ejército y el gobierno en "el primer día, primera hora, si decido correr y si ganamos". Y dijo que se aseguraría de que los acusados en relación con los disturbios mortales del 6 de enero en el Capitolio de EE. UU. fueran tratados "justamente".

"Y si requiere indultos, les daremos indultos", dijo sobre sus seguidores, quienes irrumpieron en el edificio en un esfuerzo por bloquear la certificación de la victoria del presidente Joe Biden.

INDAGATORIAS

A medida que Trump intenta avanzar, también lo hacen los casos legales en su contra.

Jueces de Georgia aprobaron una solicitud de un gran jurado especial por parte del fiscal del condado de Fulton, que ha estado investigando si Trump y otros infringieron la ley al tratar de presionar a los funcionarios de Georgia para que desestimen la victoria del presidente Joe Biden en las elecciones de 2020.

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, dijo que su oficina recibió información "que indicaba una probabilidad razonable" de que la elección había estado "sujeta a posibles interrupciones criminales".

En Nueva York, la fiscal general del estado, Letitia James, afirmó en una presentación judicial la semana pasada que su oficina descubrió evidencia de que la compañía de Trump usó valoraciones "fraudulentas o engañosas" de sus palos de golf, rascacielos y otras propiedades para obtener préstamos y beneficios fiscales.

Si bien sus abogados dijeron que no habían decidido si entablar una demanda en relación con las acusaciones, revelaron que la compañía exageró el valor de las donaciones de terrenos realizadas en Nueva York y California en los documentos presentados al IRS e informó erróneamente el tamaño del penthouse de Trump en Manhattan, entre otras valoraciones engañosas.

La Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan también ha estado trabajando con la oficina de James en una investigación criminal paralela, que resultó en cargos el verano pasado contra la compañía de Trump, la Organización Trump, y su jefe de finanzas, Allen Weisselberg.