Enfrenta sus miedos

"Miedo siempre vamos a tener. Vamos a estar con muchas preocupaciones del qué dirán, pero éstas son las que menos nos deberían de preocupar. Mientras uno no le haga daño a nadie y haga bien sus cosas, todo le saldrá bien.

"Va a haber siempre tropiezos, gente que critique, que diga que no está bien, que te aplauda, pero es importante que tengan bien fijas sus metas, que uno sepa a dónde y cómo quiere llegar, obviamente mientras no vayas en contra de lo que tú creas", afirmó Martínez en entrevista.

SU MOTIVACIÓN

La motivación de generar contenido online fue impulsada por su personaje de Erik en la telenovela Vencer el Pasado, producción de Rosy Ocampo.

"Es un chavo que sí se equivoca mucho: por tratar de ayudar a la familia a veces miente, hace cosas que sabe que para su familia no van a estar bien, pero prefiere callarse.

"Abre una página web donde promocionará sesiones privadas y se lo ocultará a su familia, se meterá en muchos enredos divertidos. Si bien no es un villano, es un chavo que, como todos, comete errores", aseguró el sonorense.

Para atender las exigencias del rol, el actor de 30 años subió cuatro kilos de peso en músculo y siguió una dieta especial.

"Me ha costado la preparación de este personaje porque son cosas que pensé que no me atrevería a hacer: por ejemplo, posar para fotos mucho más sensuales, sexys, entrarle al tema del baile, cosas así que el personaje lo requiere y entonces dije: ´¿por qué no?, ¿qué tiene de malo?´", aseguró.

Vencer el Pasado, que se transmite de lunes a viernes por Las Estrellas, aborda el tema del uso y abuso de redes sociales.