Encuesta en Morena evita dedazo.- López Obrador

Cd. de México, México

"En mi opinión, eso lo aconsejaría para todos los partidos, es una recomendación, un consejo de buena fe, porque me tocó en la oposición ser dirigente de dos partidos, y cuando hay que elegir candidato siempre hay tensiones, entonces la experiencia es que el método de las encuestas ayuda a que no haya confrontación, pleitos y es un método democrático al mismo tiempo porque es la gente la que decide", expresó en conferencia mañanera. "Ese es un buen método, entonces no hay dedazo, no hay intereses de grupos que impongan a los candidatos.