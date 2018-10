Encuentran a mujer muerta en departamento

Monterrey, México.

A la 1:00 horas fue reportada una persona inconsciente dentro de un departamento ubicado en el cruce de Loma Florida, entre Loma Escondida y Loma Panorámica, en la Colonia Los Magueyes, en Monterrey.



Una fuente policiaca dijo que la víctima es una mujer de entre 25 y 30 años que vestía pijama verde con gris y cuyo cuerpo se encontraba en la cama de una de las habitaciones.



Alrededor de la mujer había una cantidad considerable de pastillas, explicó el informante.



"La muchacha tomaba medicamentos de manera constante, pero no se ha establecido para qué y de qué tipo eran", dijo la fuente.



La víctima compartía el departamento con una amiga, pero ésta se encontraba de viaje y agentes ministeriales intentaban localizarla.



El informante agregó que el papá de la amiga fue quien encontró a la mujer sin vida, pero no se estableció si él también vivía en el departamento.



Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso de la mujer.



Dentro del lugar no se visualizaban desorden o huellas de violencia.



La causa de la muerte sería determinada por la autopsia que se le practique en las próximas horas a la víctima.