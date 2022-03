Encontré a un América dolido: Fernando Ortiz

"Me toma en una situación difícil. Creo que siendo técnico de cualquier institución, a nadie le gusta llegar así. Es un interinato que lo tomo con la responsabilidad que se merece por la grandeza del equipo. Estoy tranquilo de mi capacidad, no es el momento adecuado, pero estoy feliz en lo individual y preocupado por salir adelante", declaró el "Tano".

El exjugador del América (2008) reconoció que encontró a un equipo dolido con ganas de revertir el momento que viven en el actual Clausura 2022.

"Los resultados no son el reflejo de lo que se quiere ver. En la primera charla les dije que no hay que volver para atrás, hay que ver el partido siguiente. Hay situaciones que los jugadores entienden y saben la realidad. El mensaje fue siempre sincero y claro, para revertir la situación debemos entrenar y dar todo. Todos nos quieren ganar porque es el club más grande y siempre quieren ser noticia al día posterior. Encontré un vestuario dolido, no por la situación, sino por querer salir adelante".

El exdefensor, quien comentó que el partido de mañana pasará más por lo anímico, tocó también el tema de su continuidad como estratega interino del América.

"El límite me lo pongo yo. La directiva deberá tomar después la decisión. Mi meta hoy es el sábado a las 19 horas en cancha de Monterrey. Soy realista y sé qué posición ocupo, el domingo será otro día y se analizará para qué esta Fernando Ortiz", aseveró.