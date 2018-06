Encierran en jaula 20 niños, en centro de detención en Texas

Valle de Texas.- Un tuit del periodista internacional de ascendencia mexicana, Jorge Ramos, puso en evidencia como trata el gobierno de Donald Trump a los niños en los centros de detención establecidos en la franja fronteriza de Estados Unidos y México, en el territorio denominado Texas-Tamaulipas.

"Una jaula tenía 20 niños adentro": así es el centro de procesamiento de la Patrulla Fronteriza en Texas, dice la imagen tuiteada por el editorialista.

Hasta ahora, el gobierno sólo ha reconocido a 2,000 niños encerrados, a pesar de las proyecciones que reveló el Washington Examiner, pero podría tener 30 mil niños inmigrantes indocumentados para fines de agosto, como parte de su política de "cero tolerancia" en la frontera sur. Más información en la edición impresa.

BREAKING: Border Patrol @CBP just gave us this video of the detention facility we toured yesterday in McAllen, Texas. We weren't allowed to bring in cameras, or interview anyone. To be clear: this is government handout video. pic.twitter.com/Zjy80qIZFZ