Enciende el Súper Tazón

Ciudad de México.

La banda liderada por Adam Levine, Maroo 5 superó todas las expectativas en el show de medio tiempo del Súper Tazón LIII.

En el espectáculo de la final más importante en le Unión Americana, la banda californiana puso a todos los visitantes en el Mercedes-Benz Stadium a bailar y de pie, mientras que en medio del campo Levine contoneaba las caderas.

BIEN ACOMPAÑADO

Acompañado por los raperos Travis Scott y Big Boi (este último de Georgia, Atlanta, lugar de donde se lleva acabo el juego), Maroon 5 dio carpetazo a las fuertes polémicas que había habido, para que el jugador Colin Kaepernick, quien fue el iniciador de no ponerse de pie durante el himno estadounidense como señal de protesta por los numerosos casos de tiroteos de policías contra ciudadanos negros, regresara a jugar.

El grupo estadunidense Maroon 5 abrió su espectáculo del medio tiempo en el Súper Tazón con la canción 'The big game' seguida de su éxito 'This love'.

Con un show de luces y escenas de un capítulo de Bob Esponja el rapero Travis Scott llegó al escenario.

SIN CAMISETA

Minutos después, el cantante sorprendió a los asistentes al bajarse del escenario para cantar el popular tema 'She will be loved' y quitarse la camiseta.

Seguido de esto, el rapero Big Boi llegó a la tarima en un coche de lujo y se unió a los dos cantantes.

Para finalizar el espectáculo Maroon 5 interpretó los éxitos 'Sugar' y 'Moves Like Jagger'.

Con esta presentación, Maroon 5 se une a estrellas de la talla de Madonna, Beyoncé, Coldplay, Bruno Mars, Lady Gaga, Katy Perry y Justin Timberlake, quienes cosecharon audiencias millonarias con sus respectivos espectáculos.

