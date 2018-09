Encharcamientos por lluvias provocan caos vial

Tampico, Tam.- Las intensas lluvias que se registraron la mañana de este jueves en la zona sur de Tamaulipas causaron encharcamientos en principales vialidades y caos vial, además de afectaciones en 20 colonias.

El director de Protección Civil de Tampico, Eduardo Morales López, informó que se presentan de 25 a 50 milímetros de precipitación en la zona, será después del mediodía que disminuya la lluvia.

Refirió que en algunos puntos de la avenida Hidalgo, y en varias colonias se dio la obstrucción del tráfico vehicular, "los conductores se van en contra ruta en algunas zonas, por ello se recomienda conducir con precaución".

Asimismo el funcionario municipal informó que en la Jurisdicción Sanitaria Número 2 colapsó el techo en la segunda planta de las instalaciones, sin que se tenga el reporte de personas heridas.

Morales López señala que las lluvias podrían continuar a partir de la noche de este jueves, por lo que recomendó no salir a las calles en caso de no ser necesario y tener mucha precaución al caminar por las banquetas y vialidades, toda vez que pueden existir alcantarillas abiertas.

Refiere que en Nuevo León se registró el lamentable accidente en donde dos niños tocaron un poste que estaba energizado y fallecieron al instante.

Sobre este crispante hecho, el director de Protección Civil dijo que hay que extremar precauciones, pues eso puede suceder en la zona, "es importante no caminar sobre calles inundadas".

Recordó que estará lloviendo durante la madrugada de este viernes; de momento no se han aperturado los refugios temporales, pues no hay afectaciones mayores, "de alguna manera es una lluvia pasajera que no representa un riesgo de continuidad de días, pero si así lo fuera, se informaría a la ciudadanía cuáles se estarían abriendo".

De acuerdo a Protección Civil del Estado, en Ciudad Madero se registró la precipitación de 26 mm de las 5:45 a las 10:00 am, en el tiempo que más se intensificó fue de las 9:00 a las 10:00 y en Tampico es de 34.60 mm de las 6:00 a las 10:00 am y el tiempo más intenso fue de las 9:00 a las 10:00; en Altamira es de 35.5 mm de las 6:00 a las 11:00.