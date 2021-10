Encanta Charise Castro Smith: Trae su magia latina

"Dije: 'Tengo que hacer esto. Tengo que hacerlo'", contó Castro Smith en una entrevista con The Associated Press. "Es una de las razones por las que decidí hacer esto, porque significa mucho para mí que los niños pequeños de todo el mundo se vean a sí mismos y se vean representados de una manera positiva y se sientan vistos".

"Encanto", que codirige con Jared Bush y Byron Howard, está ambientada en Colombia — la tierra del realismo mágico — y sigue a Mirabel Madrigal, una adolescente que enfrenta la frustración de ser la única integrante de su familia sin poderes mágicos. Se estrena en cines el 24 de noviembre.

Castro Smith y Bush también comparten créditos como guionistas con Lin-Manuel Miranda, quien creó canciones originales para la cinta. Y el elenco, encabezado por la actriz argentina-estadounidense Stephanie Beatriz (conocida por "Brooklyn Nine-Nine" e "In The Heights"), incluye a actores como Diane Guerrero, John Leguizamo, Wilmer Valderrama y la colombiana Angie Cepeda.

Este es sin duda un gran paso en la carrera de Castro Smith, quien comenzó como dramaturga y antes de "Encanto" tenía pocos créditos televisivos como actriz (con pequeños papeles en "The Good Wife", "Body of Proof" y "Unforgettable"), guionista (de las series "Devious Maids" y "The Exorcist") y productora ("The Exorcist", "Sweetbitter"), pero nunca antes había dirigido.

Su perspectiva como mujer criada en una familia cubana-estadounidense resultó útil para el trabajo.

"Charise fue un regalo del cielo desde el momento en que se unió a Encanto y creó unos cimientos de emoción, vulnerabilidad y autenticidad sobre los que se basa toda la película", dijo Bush en un correo electrónico a la AP. "Desde el primer día, ella quiso crear un personaje único, imperfecto y completamente humano en Mirabel que hablara de las experiencias de tantas latinas, y que al mismo tiempo pudiera ser cercano al público de todo el mundo".

Inicialmente contratada como guionista para colaborar con Bush, le ofrecieron que fuera codirectora después de siete u ocho meses, dijo Castro Smith. "Así que sucedió de manera orgánica y ha sido increíble".

Charise Castro Smith.