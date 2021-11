Encabezan The Strokes y Maroon 5 la décima edición de Pa'l Norte

Monterrey, México.- The Strokes, Maroon 5, el DJ Martin Garrix, Los Fabulosos Cadillacs, Hombres G y The Libertines encabezan el line up de la décima edición del Festival Pa´l Norte 2022.

Aunque se tenía previsto anunciar el cartel hasta las 18:00 horas, de acuerdo a su página de Facebook, los organizadores decidieron sorprender al público y lo revelaron cuatro horas antes.