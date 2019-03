Enamorado de México

"Cómo actor quería ser parte de esa conversación porque culturalmente es interesante. Cuando llegó la propuesta dije: 'este es el personaje perfecto, porque es donde mi voz encaja muy bien, es el raro, el tipo oscuro, extraño y apartado". David Harbour, actor.

Ciudad de México

Cuando el actor David Harbour asegura que "ama México", no lo dice de dientes para afuera, sino con conocimiento de causa.

Y es que hace 20 años, el intérprete del sheriff Jim Hopper en la serie Stranger Things pasó tres semanas en un road trip al interior del País.

"Cuando estaba en mis 20 vine a la Ciudad de México, y un tipo en el aeropuerto me dio su carro por un poco de dinero. Me dijo: Te veo aquí en tres semanas. Fue increíble y los mexicanos también son maravillosos.

"No sé si las cosas sigan siendo así. Tomé sus llaves y manejé por toda la costa, pasamos por Zihuatanejo, y más hacia el sur rumbo a Puerto Escondido y Zipolite. Después a la montaña, por Oaxaca y los pueblitos", contó Harbour.

NUEVA CINTA

De regreso en el País, como parte de la promoción de la nueva cinta de Hellboy, lamentó que en esta ocasión su estancia será bastante corta, pues llegó ayer y se marchará esta noche.

"Amo estar aquí, ojalá pudiera quedarme más tiempo, pero desafortunadamente tengo que ir a otro lugar. Hasta ahora, los días en el hotel han estado bien".

Harbour fue elegido como protagonista de Hellboy, cinta que llegará a México el 11 de abril y que representa un relanzamiento de la franquicia fílmica comenzada en 2004, dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por Ron Pearlman.

ENTIENDE LAS COMPARACIONES

Y, aunque entiende que habrá comparaciones, pero más que sentir una carga por las cintas anteriores, está emocionado por que la gente vaya a ver su historia.

"Para mí hay muchas cosas que se pueden sentir como una carga, hay tantas cosas en mi vida por las que sí siento un peso, pero no por esto. Esto es pura felicidad.

"Amo la película, estoy muy emocionado por que la gente la vea, espero se la pasen bien y todo lo demás no me afectan. Tengo otros problemas que verdaderamente me afectan", sostuvo Harbour en conferencia de prensa.

Uno de los grandes atractivos para meterse en la piel de este personaje, creado para el cómic por Mike Mignola, fue esas contradicciones que nacen entre su mitad humana y su mitad demonio.

"Realmente quería contribuir a eso. Hellboy es el papel perfecto porque presenta un gran dilema: Está destinado a hacer algo que es horrible, estamos hablando del fin del mundo. (Reforma)