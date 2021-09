Enamorada del octágono

"Nunca practiqué deportes de contacto, cuando tenía 24 años me enteré del gimnasio de artes marciales mixtas el Lobo Gym, se me hizo interesante, buscaba hacer ejercicio, empezó como un hobbie, y al año de haber iniciado ya tenía mi primera pelea profesional, y ahora estoy 100 por ciento dedicada al deporte.

"Yo quiero seguir hasta que el cuerpo y mente me lo permita. Ahorita el objetivo es ganar el cinturón, defenderlo, ser la campeona más dominante, y si no lo ganó seguir persiguiendo el cinturón, y no quisiera ganarlo sólo por cumplir, mi objetivo es evolucionar como atleta", dijo Aldana a Grupo REFORMA.

Con marca de 13-6, Aldana desea enfrentar a la campeona brasileña Amanda Nunes por el título de la División, en la que también aparecen Germaine De Randamie, Holly Holm y Aspen Ladd.

Precisamente De Randamie era la próxima rival de Irene en el UFC 268, pero la holandesa canceló el combate, que se disputaría en el Madison Square Garden de Nueva York el 6 de noviembre.

"Se está complicando encontrarme pelea para estas fechas, falta poco, y estoy esperando una oportunidad contra alguien que esté en el Top 5 de la división, y si no tal vez tengamos que esperar noticias para la contrincante con la que iba a pelear para ver si lo hacemos a principios de año", confesó.

Irene aplaude el título conseguido por el tijuanense Brandon Moreno en el peso Mosca del UFC.

"Me da mucho gusto que Brandon haya abierto más puertas en México para que las personas empresas, para que los seguidores voltearan a ver el deporte y México seguirá creciendo en este deporte", afirmó.

Aldana invita a la gente a conocer las artes marciales mixtas, a la que no ve como una disciplina violenta.

"Es una mezcla de muchas artes marciales de todo el mundo que se han dado por muchos años, hay mucho honor, trabajo, y en México crecimos con la cultura del boxeo, y los mexicanos tenemos en nuestra sangre el gusto por lo aguerrido, nos gusta ver a los boxeadores mexicanos, y nos gustaría transferir eso a las AMM", mencionó Aldana.