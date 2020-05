"En un año habrá centenares de millones de dosis de la vacuna"

Cuando el médico español Pablo Tebas se mudó a EE UU, en 1992, la primera causa de muerte entre los hombres jóvenes era el virus del sida, un patógeno que había saltado a los humanos desde los chimpancés en las selvas de África central. "No había tratamiento. Era terrible. Íbamos con bata blanca, pero yo me sentía como un cura,

En entrevista con El País, el médico compartió que también asesora a su hermano, Javier, sobre la reanudación de La Liga de futbol de España, mientras él realiza los experimentos sobre la vacuna.

De acuerdo con Tebas, en un año aproximadamente ya se podrá contar con una vacuna cien por ciento efectiva contra el COVID-19, por lo que hay que mantenerse con las precauciones debidas mientras ese momento llega.

Pablo Tebas mencionó que el ambiente que se vive actualmente es el similar al que él vivió durante 1992 en Estados Unidos, cuando la primera causa de muerte entre hombres jóvenes era el Sida.

"No había tratamiento. Era terrible. Íbamos con bata blanca, pero yo me sentía como un cura", recuerda.

El médico español agrega que los datos del COVID-19 exhiben que probablemente tienen síntomas serios uno de cada diez o de cada cinco.

"Hay cierto grado de urgencia pero no es una competición. No habrá un ganador de la carrera de vacunas. No hay nadie que pueda generar miles de millones de vacunas. Habría que vacunar a miles de millones para generar la inmunidad de grupo y nadie puede fabricarlas solo ahora", aseguró.

Finalmente, sobre el regreso a las actividades, el doctor Tebas es tajante y asegura que si no se es responsable aumentará la probabilidad de rebrote.