En Sultanes no se sienten en deuda

Aunque fueron eliminados por Charros en las Semifinales de la LMP, José Maiz, presidente de Sultanes, aseguró que se van con un buen sabor de boca por su rendimiento y no se sienten en deuda con la afición.

Maiz García notó un avance de la novena regia respecto a participaciones anteriores en el torneo invernal y ya con miras a la LMB, de donde no quedan campeones desde 2018, consideró que no habrá excusas para no ganar.

"Me deja un buen sabor de boca porque se peleó hasta el final, con todo lo que se pudo, con todo lo que había se peleó, porque nuestros relevos de pitcheo estaban bastante cansados, pero los muchachos hicieron todo lo posible, pero desgraciadamente nos tocó perder. Avanzamos un poquito más que el año pasado y vamos hacia adelante", dijo vía telefónica.

"Nosotros no estamos en deuda, porque realmente estamos haciendo un buen papel respecto a la última campaña que nos quedamos a medio juego de los Playoffs, yo creo que este año no debemos fallar, el año pasado fueron muchas cosas, cambios, etcétera, y yo creo que esta temporada ya debemos de estar en los primeros lugares, calificar para volver a pelear hasta el final".

Sultanes se llevó la serie ante Jalisco hasta siete juegos, que concluyó el miércoles con la derrota de 3-0 en Zapopan, y la clave estuvo en los relevos, consideró el directivo.

La franela regia consumó su tercera participación en la LMP, donde ha llegado una vez a primera ronda de postemporada y dos Semis.

"Nos faltaron los relevos, estaban bastante cansados, sobre todo Norman Elenes y Carlos Stiff Rodríguez, porque ellos habían estado toda la campaña dando juegos, tratando de asegurar los juegos para Sultanes.

"Vamos avanzando poco a poco, éramos un equipo de expansión, entonces es muy difícil juntar mucho pelotero de mucha valía rápidamente, porque en la Liga del Pacífico yo no puedo firmar a un novato que no sea de mi zona, o sea, que un novato que no sea de Monterrey no lo puedo firmar, pero si hay uno que está en Santa Catarina no lo puedo firmar, así es en ciertos municipios y es para todos. Es muy diferente".

Enfocados en la Liga Mexicana de Beisbol, José Maiz tiene bien marcados sus objetivos con la institución, que tiene de regreso a Roberto Kelly como manager.

"Primero que nada, volver a estar en Playoffs, y ya estando en Playoffs, tratando de avanzar lo más posible y llegar a la Final también, y ganarla. El equipo está bastante bueno, pero hay equipos más buenos, Monclova, Tijuana, equipos demasiado buenos, Saltillo, en la Zona Norte, en fin, está mucho más fuerte la Zona Norte que la Zona Sur, y esto hace que sea muy pareja", finalizó.