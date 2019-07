En riesgo usuarios de transporte

Nuevo Laredo, Tam.- Aun cuando existen líneas o espacios para que los choferes de transporte público se estacionen para subir pasaje, estos ignoran los señalamientos y ponen en peligro a los pasajeros y obstruyen el tráfico vehicular.

Los autobuses se estacionan a media calle, ni siquiera se acercan a la banqueta, o se quedan atravesado de manera inclinada.

“Es un batallar con ellos y sucede mucho aquí en el centro, siempre se me atraviesan camino al trabajo, cuando estoy camino a casa es diferente, por que si se van por la orilla de la banqueta, pero aquí hacen lo que quieren”, comentó Aurelio Gómez, un automovilista que esperaba se acomoda el camión cuando subía pasaje.

Las paradas oficiales se distinguen por unos cuadros pintados en el pavimento, están cerca de las banqueta que ayudan a que no se bloquee el tráfico vehicular, y el pasajero pueda subirse con seguridad.

Sin embargo los choferes de transporte público hacen caso omiso a estos señalamientos.

“La otra vez yo estaba esperando el camión donde se debe, pero alguien más le hizo la parada, y el conductor por no llegar a la banqueta se detuvo a media calle, y ahí iba yo corriendo con las bolsas del mandado, me atravesé a un carro porque luego ya no se iba a querer parar y me deja ahí”, dijo Yolanda Morales.

Además aseguran los usuarios del transporte público, que el detenerse a media calle no es la única problemática ya que otra de las quejas que señalan es la forma brusca en que conducen, pasándose los semáforos en rojo, o con una forma en que parecieran autos de carreras.