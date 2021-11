En México queremos cortar cabezas por todos lados, pero hay que tener paciencia: Hirving Lozano

Hirving Lozano afirmó que las críticas que llegan luego de una derrota de la Selección Mexicana suelen ser desmedidas, sobre todo por pensar que la Eliminatoria mundialista es fácil.

"En México queremos cortar cabezas por todos lados, pero hay que tener paciencia, no es fácil, creen que es fácil todo, pero no. Si fuera fácil ya tendríamos 10 mundiales atrás y no es así, es complicado ir a jugar de visita a Panamá, Honduras, es difícil, claro que es difícil.