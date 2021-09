´En manos de FIFA sanción a Wolves´

"Sabemos que la FIFA se comunicó con los ´Wolves´ y estamos esperando para ver cómo reacciona el equipo inglés. Ya está en manos de la FIFA las sanciones que emprendan ellos. Es un caso masivo, no podemos ver a Raúl (Jiménez) como un tema único. Tenía el derecho de venir".

De Luisa espera que esta situación no se vuelva a repetir porque los protocolos han sido ejecutados con gran responsabilidad.

"Me parece que hay que analizar profundidad y responsabilidad de la FIFA que es la autoridad del futbol internacional y que esto no vuelva a suceder. Yo creo que en el futbol, si algo hemos visto, es que los protocolos han sido extraordinarios y siempre priorizando la salud de nuestros atletas y me parece que el delimitar esto a ciertos países es una falta de respeto a todos los que hemos trabajado en esta industria del futbol en este año y medio".

AFORO EN EL AZTECA

México regresa al Estadio Azteca en octubre, cuando el día 7 enfrente a Canadá.

Por ahora, solo se contempla el 30 por ciento de aforo, tanto para ese juego como para el que la Femenil sostendrá el 21 de septiembre.