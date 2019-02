En el trono del Instagram

Ciudad de México.- Ariana Grande no para de conseguir logros. Recientemente consiguió posicionarse en los primeros tres lugares de la lista Billboard "Hot 100" con los tres sencillos de su último disco ´Thank U, Next"; récord que ningún artista había roto desde la época de The Beatles.



Ahora ha superado a Selena Gómez y se convirtió en la mujer con más seguidores en la red social Instagram.

Según Billboard, Grande tiene 146,286,173 ´followers´, mientras que a la ex de Justin Bieber la siguen 146,267,801 personas.

El repunte se dio en los últimos cuatro meses, pues en este periodo sumó más de 13 millones de nuevos ´follows´.

Especialistas sugieren que podría deberse al lanzamiento de su reciente álbum y a la separación con Pete Davidson, la cual ocurrió en octubre.

La diferencia entre ambas artistas es que Grande publica constantemente historias y fotografías, mientras que Gómez ha pasado periodos largos sin subir nada a su red social.

Sin embargo, aún le queda camino para alcanzar a Cristiano Ronaldo, quien tiene más de 155 millones de seguidores.

(Agencias)